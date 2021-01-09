Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik aslen nereli, kaç yaşında?
Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Öykü Çelik kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumartesi akşamı ilk bölüm ile ekrana gelecek olan Survivor 2021 Ünlüler takımında mücadele edecek olan Öykü Çelik, oyunculuk kariyerine 2006 yılında Selana adlı dizide rol alarak başladı. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol alan Öykü Çelik 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İşte Öykü Çelik hakkında merak edilenler...
Öykü Çelik kimdir sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Öykü Çelik kariyerine 2006 yılında Selana dizisinde rol alarak başladı. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol alan Öykü Çelik son olarak 2020 yılında Şeref Sözü adlı dizide rol aldı. İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu Öykü Çelik 2014-15 yılları arasında Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı ve sonrasında boşandı
ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?
Öykü Çelik Çakan 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 2006 yılında “Selena” dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı ''Nuri'' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.
2014 yılında “Ağlatan Dans” adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı. 2014 yılında “Yeşil Deniz” adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.
Öykü Çelik, Film çekimleri için Bursa’ya gittiğinde işadamı Ahmet Murat Çakan ile tanıştı ve 25 gün içinde evlendikten sonra da Bursa’ya yerleşti. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı ve daha sonrasında boşandı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.
1987 doğumlu olan Öykü Çelik, 2020 yılı itibariyle 33 yaşındadır. Öykü Çelik, 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.
ÖYKÜ ÇELİK'İN OYNADIĞI FİLMLER
2008 Cin Geçidi Bahar
2009 Kanımdaki Barut
2010 Mahpeyker Kösem Sultan
2013 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda
2019 Kapan
ÖYKÜ ÇELİK'İN OYNADIĞI DİZİLER
2008 Akasya Durağı
2009 Kasaba
2010 Gönülçelen
2011 Nuri
2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
2012 Benim için Üzülme
2014 Ağlatan Dans
2014 Yeşil Deniz
2015 Poyraz Karayel
2015 Darbe
2016 Hayat Sevince Güzel
2017 Savaşçı
2019 Diriliş Ertuğrul
2020 Şeref Sözü