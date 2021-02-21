Survivor 21 Şubat dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor eleme adayları

Dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden taraf bir isim daha eleme potasına gönderecek. Survivor adasına veda eden son isim ünlüler takımından Hayrettin olmuştu. 7. hafta da Survivor'a kim veda edecek merak konusuyken, eleme adayları da belli oluyor. İşte, Survivor eleme adayları...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları ikinci dokunulmazlık oyunu öncesi avantaj oyununa çıktı ve gönüllüler takımı erkekler ve kadınlarda da kazanan taraf oldu. 21 Şubat dokunulmazlık oyunu dikkat, denge ve konsantrasyonun birlikte olması gerektiği zorlu yarışlardandı. Ancak günün ikinci dokunulmazlık mücadelesini kazanan henüz netleşmedi.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kıyasıya rekabete sahne olan Survivor 2021 yarışmasında nefesleri kesen bir oyun ekrana geldi. Ünlüler ve gönüllüler başa baş mücadele yürüttü. 21 Şubat ikinci eleme adayı açıklanmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Geçtiğimiz hafta ünlüler takımından Hayrettin'in vedası her iki takımda da üzüntüye neden olmuştu. Yeni hafta da ise ilk dokunulmazlığı yine ünlüler takımı kaybetti ve eleme potasına ise yedeklerden yarışmaya dahil olan Yiğit'i gönderi.