Survivor 26 Ocak sembol oyununu kim kazandı? Survivor 2021 sembol oyunu ödülü nedir?
Survivor 2021 yarışması sembol heyecanı ile ekrana geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları bireysel olarak sembol için yarıştı. Kadın ve erkeklerde sembol oyununu kim kazandı? 26 Ocak Survivor sembol oyunu ödülü ne oldu?
TV8 ekranında yayımlanan Survivor 2021 yarışmasında heyecan sürüyor. Sembol oyunu için iki takım yarışmacıları kıyasıya mücadele verdi. Erkelerde sembol oyununu kazanan isim önceki gün belli olmuştu. Kadınlarda ise sembol oyununda kazanan merak ediliyor. İşte, Survivor 26 Ocak sembol oyunu kazananı ve ödülü...
SURVİVOR SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyununda kazanan erkek yarışmacı açılanmıştı. Günün sembol mücadelesinde ödül de tam buğday ekmeği üstü fıstık ezmesi oldu.
26 OCAK SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da 25 Ocak akşamı ekrana gelen bölümde sembol oyununun erkek kazananı belli olmuştu. Buna göre oyunun erkeklerde kazananı Sergen oldu. Kadınlarda kazanan ise Melis oldu. Böylelikle kadınlarda ve erkeklerde sembol oyunu ünlülerin oldu.