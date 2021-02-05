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05.02.2021 - 00:21 |

Survivor 4 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 anlat bakalım oyununu kim kazandı?

Survivor 2021 yarışması ödül oyunu heyecanı ile sürüyor. Eleme konseyi ardından adaya veda eden gönüllüler takımından Duygu olmuştu. 4 Şubat Perşembe akşamı ise yemek ödülü için ünlüler ve gönüllüler nefes kesen bir mücadeleye girdi. Peki, 4 Şubat Survivor ödülü nedir? Diğer yandan anlat bakalım oyunu da eğlenceli anlara sahne oldu. Anlat bakalım ödülü nedir?

Survivor 4 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 anlat bakalım oyununu kim kazandı?
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da iki takım ödül için karşı karşıya geldi. İlk olarak kaptanlarını seçen takımlar, yine Barış ve Reşat'ta karar kıldı. Hemen ardından ilk 5 sayıyı alan gönüllüler ise tadım hakkını elde etti. Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? Anlat bakalım oyunu ile de ünlüler ve gönüllüler yine ödül için yarıştı. 4 Şubat anlat bakalım ödülünü hangi takım kazandı? İşte, Ödül oyunu ve detayları...

SURVİVOR 2021 ÖDÜLÜ NE OLDU?

Perşembe akşamı ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler mücadele etti. Başa baş giden iki takımdan birinin kazanması durumunda ödül pizza oldu.

SURVİVOR 4 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Zorlu parkura çıkan yarışmacılar enfes pizza için yarışıyor. Eleme heyecanının ardından iki takım da sonraki oyunlara yemek yemiş olarak çıkmanın hayalini kuruyor. 10'a 8 skor ile İsmail Balaban'ın atışıyla ödül ünlüler takımının oldu.

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜ NEDİR?

Ünlüler ve gönüllülerin takımlarındaki arkadaşlarına kelime anlattığı ve onların da bilmesini beklediği anlat bakalım yarışmasında 4 Şubat ödülü ise muhallebi oldu.

Survivor 4 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı Survivor 2021 anlat bakalım oyununu kim kazandı

4 ŞUBAT ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu kelimler karşısında en çok bilen takım ödülün sahibi oluyor. Günün anlat bakalım ödülünü kazanan taraf ünlüler oldu.

Survivor 4 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı Survivor 2021 anlat bakalım oyununu kim kazandı

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