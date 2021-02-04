Survivor 4 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2021 ödülü nedir?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da iki takım ödül için karşı karşıya geldi. İlk olarak kaptanlarını seçen takımlar, yine Barış ve Reşat'ta karar kıldı. Hemen ardından ilk 5 sayıyı alan gönüllüler ise tadım hakkını elde etti. Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, Ödül oyunu ve detayları...

SURVİVOR 2021 ÖDÜLÜ NE OLDU?

Perşembe akşamı ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler mücadele etti. Başa baş giden iki takımdan birinin kazanması durumunda ödül pizza oldu.

SURVİVOR 4 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu parkura çıkan yarışmacılar enfes pizza için yarışıyor. Eleme heyecanının ardından iki takım da sonraki oyunlara yemek yemiş olarak çıkmanın hayalini kuruyor. 10'a 8 skor ile İsmail Balaban'ın atışıyla ödül ünlüler takımının oldu.