MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor 4 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2021 ödülü nedir?
04.02.2021 - 22:44 |

Survivor 4 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2021 ödülü nedir?

Survivor 2021 yarışması ödül oyunu heyecanı ile sürüyor. Eleme konseyi ardından adaya veda eden gönüllüler takımından Duygu olmuştu. 4 Şubat Perşembe akşamı ise yemek ödülü için ünlüler ve gönüllüler nefes kesen bir mücadeleye girdi. Peki, 4 Şubat Survivor ödülü nedir?

Survivor 4 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2021 ödülü nedir?
ABONE OL

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da iki takım ödül için karşı karşıya geldi. İlk olarak kaptanlarını seçen takımlar, yine Barış ve Reşat'ta karar kıldı. Hemen ardından ilk 5 sayıyı alan gönüllüler ise tadım hakkını elde etti. Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, Ödül oyunu ve detayları...

SURVİVOR 2021 ÖDÜLÜ NE OLDU?

Perşembe akşamı ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler mücadele etti. Başa baş giden iki takımdan birinin kazanması durumunda ödül pizza oldu.

SURVİVOR 4 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu parkura çıkan yarışmacılar enfes pizza için yarışıyor. Eleme heyecanının ardından iki takım da sonraki oyunlara yemek yemiş olarak çıkmanın hayalini kuruyor. 10'a 8 skor ile İsmail Balaban'ın atışıyla ödül ünlüler takımının oldu.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Barcelona - Anadolu Efes

CANLI | Barcelona - Anadolu Efes

Son dakika - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor!

Son dakika - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor!

Son dakika - Altay, Hikmet Karaman ile anlaştı!

Son dakika - Altay, Hikmet Karaman ile anlaştı!

Son dakika - Berat Özdemir'den Sergio Busquets itirafı!

Son dakika - Berat Özdemir'den Sergio Busquets itirafı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet