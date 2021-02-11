Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Gönüllüler yarışmacısı Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nereli?

Aleyna Çalışkan, Survivor ünlüler ve gönüllüler yarışmasına yedek yarışmacılar arasından katıldı. Kısa sürede ilgi odağı olan isim, vücut geliştirmede derece sahibi. Survivor takipçileri Survivor Aleyna Çalışkan kim sorusuna yanıt arıyor. Aleyna Çalışkan evli mi, kaç yaşında?

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

ALEYNA ÇALIŞKAN’IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor gönüllüler takımında yarışan Çalışkan'ın 2020 IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Boyu ve kilosu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Aleyna Çalışkan 1,67 boyunda ve 53 kilodur.

ALEYNA ÇALIŞKAN INSTAGRAM HESABI NE?

Aleyna Çalışkan'ın Instagram adresi merak ediliyor. Adresi ‘aleynaclsknn’ olarak yer alıyor. Güzel sporcunun Instagram hesabından 61 bin 600 takipçisi bulunuyor.