Survivor Aleyna kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın boyu kaç, mesleği nedir?

TV8 kanalının her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da yarışmacılar, izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Kimi yarışmacının yaşı merak edilirken kimi yarışmacının mesleği merak ediliyor. Aynı zamanda memleketleri de merak konusu olan yarışmacıların bir bir biyografileri araştırılıyor. Bu isimlerden biri de Aleyna Kalaycıoğlu. Peki Survivor Aleyna kimdir? Survivor 2021 Gönüllüsü Aleyna Kalaycıoğlu'nun boyu ve yaşı kaç?

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Türkiye 2021 yarışma programı heyecanla beklenirken yarışmacıları da kimler olacak merak edilmişti. Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı olan Aleyna Kalaycıoğlu "Peşinden gidecek cesaretim vardı gerçekleştirdiğim hayalleri Survivor'la taçlandırmaya gidiyorum" sözleri ile dikkat çekti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN SPOR HAYATI

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu’nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor 2021 yarışmacıları belli olduktan sonra yarışmanın sıkı takipçileri de Aleyna Kalaycıoğlu’nun Instagram hesabını araştırmaya başladı. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagramda “aleynakalayciogluu” kullanıcı adıyla yer alıyor ve 26 bin takipçisi bulunuyor.

SURVİVOR 2021’E KATILMA SÜRECİ

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor “Survivor’a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.”