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09.01.2021 - 19:09 |

Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ne iş yapıyor, nereli?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaşamı merak edilen konular arasında bulunuyor. Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da Gönüllüler takımında yer alıyor. Peki Survivor Aleyna kimdir? İşte Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun biyografisi...

Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ne iş yapıyor, nereli?
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Survivor 2021'nin yeni sezonu bu akşam ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Survivor yarışmacılardan biri ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Aleyna, Gönüller takımında yarışacak. Peki Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu "Peşinden gidecek cesaretim vardı gerçekleştirdiğim hayalleri Survivor'la taçlandırmaya gidiyorum" sözleri ile dikkat çekti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır.

    9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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