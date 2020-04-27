MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında? - Survivor Aşkım Burçe Tunay nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte Biyografisi...
27.04.2020 - 21:28 |

Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında? - Survivor Aşkım Burçe Tunay nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte Biyografisi...

Survivor'da Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Adaya sonradan dahil olan isimler arasında yer alan Aşkım Burçe Tunay performans tablosunda alt sıralarda yer alıyor. Takımda çok iddialı isimler arasında yer almasa da son günlerde aldığı kritik sayılar ile takımın önemli bir parçası olduğunu ortaya koyan Aşkım Burçe Tunay'ın yaşı ve boyu özellikle vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu oluyor. İşte Survivor Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenler...

Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında? - Survivor Aşkım Burçe Tunay nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte Biyografisi...

Survivor'da Ünlüler takımında yer alan ve adaya sonradan dahil olan isimler arasında yer alan Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da performans anlamında üst düzey bir performans sergileyemese de son günlerde aldığı sayılar ile takımı için büyük önem arz eden oyunlarda rol aynayan Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Şarkıcı Cenk Eren duyurdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybettiGeçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konan ve ameliyat olan ünlü modacı Nur Yerlitaş (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Aycan kimdir, ayö şifresi nedir? Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı, sevgilisi var mı? İşte biyografisi...

Survivor Aycan kimdir, ayö şifresi nedir? Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı, sevgilisi var mı? İşte biyografisi...

Nur Yerlitaş kimdir, evli mi? Nur Yerlitaş neden öldü, hastalığı neydi,kaç yaşındaydı,nereli? İşte biyografisi...

Nur Yerlitaş kimdir, evli mi? Nur Yerlitaş neden öldü, hastalığı neydi,kaç yaşındaydı,nereli? İşte biyografisi...

Sadettin Saran'dan 'evde denemeyiniz' paylaşımı

Sadettin Saran'dan 'evde denemeyiniz' paylaşımı

'Gelinim Mutfakta' evde spor günleri - 11

'Gelinim Mutfakta' evde spor günleri - 11

Sıradaki Haber