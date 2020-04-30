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HaberlerMagazin Haberleri Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında? Survivor Aycan Yanaç nereli, hangi sporu yapıyor?
30.04.2020 - 19:28 |

Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında? Survivor Aycan Yanaç nereli, hangi sporu yapıyor?

Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan Aycan Yanaç kimdir? Survivor Ünlüler takımında başarılı performans sergileyen Aycan Yanaç izleyenleri etkilemeyi başarıyor. Peki Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Aycan hakkında bilinenler...

Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında? Survivor Aycan Yanaç nereli, hangi sporu yapıyor?

Survivor Aycan kimdir? Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan Aycan Yanaç kaç yaşında? İzleyici tarafından merak konusu olan Survivor Aycan nereli, hangi sporu yapıyor? İşte Survivor Ünlüler takımında mücadele eden Aycan Yanaç hakkında merak edilenler...

SURVİVOR AYCAN KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

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