Survivor Ayşe kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayşe Yüksel boyu - kilosu kaç? Survivor Ayşe biyografisi

Ayşe Yüksel hayatına dair detaylar izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılanlar arasında bulunuyor. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışmasında performansıyla kadın yarışmacılardan. 2000 yılında doğan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde eğitim görüyor. İşte, Survivor Ayşe Yüksel hayatı...

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya geldi. 20 yaşındaki Survivor yarışmacısı halen üniversite eğitimini sürdürüyor ve 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini de aktarıyor.

Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.

Aktif olarak çocuk yaşlardan itibaren sporun içerisinde yer alan Survivor Ayşe Yüksel halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir. Uzun süredir tenis ile ilgilendiğini belirten Ayşe Yüksel, Instagram hesabından da tenis kortlarında çekilen fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

AYŞE YÜKSEL INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor Ayşe Yüksel sosyal medya hesapları da araştırılanlar arasında. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Ayşe Yüksel'in hem Instagram hem de Twitter hesabı bulunmaktadır. Ayşe Yüksel, Instagram'da, 'ayseyukselofficiall' kullanıcı adıyla yer almaktadır. Twiter'da ise '@ayseyukselresmi' kullanıcı adıyla yer almaktadır.