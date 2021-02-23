Survivor Ayşe kimdir? Survivor 2021 Ayşe Yüksel'in hayatı ile ilgili bilgiler...

Survivor, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Kıyasıya rekabetin olduğu programda bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecekler. Ayşe Yüksel, Survivor'ın dikkat çeken yarışmacıları arasında bulunuyor. Peki Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR AYŞE KİMDİR?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe Yüksel, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır.

Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekmektedir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.