TV8 kanalının her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da yarışmacılar, izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Kimi yarışmacının yaşı merak edilirken kimi yarışmacının mesleği merak ediliyor. Aynı zamanda memleketleri de merak konusu olan yarışmacıların bir bir biyografileri araştırılıyor. Bu isimlerden biri de Ayşe Yüksel. Peki Survivor Ayşe kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Ayşe Yüksel nereli, kaç yaşında?

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Survivor Ayşe Yüksel kimdir? sorusu da internette aratılıyor. Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda yer alacağı açıklanan Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Genç bir isim olarak dikkat çeken Ayşe Yüksel yaşı 20'dir. 20 yaşında olmasına rağmen, hayatına çok şey sığdırmayı başaran Ayşe Yüksel, yaşının genç olmasının hiçbir şeye engel olmayacağını söylüyor. Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe Yüksel, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini de aktarıyor.

AYŞE YÜKSEL MESLEĞİ VE KARİYERİ

Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekmektedir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.

"20 YAŞINDAKİ İNSANIN NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMEYE GİDİYORUM"

Ayşe Yüksel mesleği ve kariyeri ardından, kendiyle ilgili neler söylediğinden bahsetmek gerekirse; Ayşe Yüksel yaşı itibariyle özgüveni yüksek bir kişi olarak öne çıkıyor. Survivor'da ortaya çıkacak karakterlerin hepsinin kendine mevcut olduğunu düşünen Ayşe Yüksel, yıllardır çıkmayan kadın şampiyon olmak için Dominik Cumhuriyeti'nde mücadele vereceğini belirtiyor. İkizler burcu olduğunu aktaran Survivor Ayşe Yüksel, gerçek hayatındaki başarıları parkurda da göstermek istiyor. İnsanlarla genel olarak iyi anlaşabildiğini ifade eden Yüksel, '20 yaşındaki bir insanın neler yapabileceğini göstermeye gidiyorum' sözlerini kullandı.

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL BAŞARILARI

Aktif olarak çocuk yaşlardan itibaren sporun içerisinde yer alan Survivor Ayşe Yüksel halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir. Uzun süredir tenis ile ilgilendiğini belirten Ayşe Yüksel, Instagram hesabından da tenis kortlarında çekilen fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

AYŞE YÜKSEL INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor yarışmacılarının parkura çıkıp ter dökmeye başlamasıyla birlikte, sosyal medya hesapları ve normal yaşamlarında yaptıkları paylaşımlar da takip edilmektedir. O isimler arasında Survivor 2021 yarışmacı kadrosunda yer alan Survivor Ayşe Yüksel de bulunmaktadır. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Ayşe Yüksel'in hem Instagram hem de Twitter hesabı bulunmaktadır. Ayşe Yüksel, Instagram'da, 'ayseyukselofficiall' kullanıcı adıyla yer almaktadır. Twiter'da ise '@ayseyukselresmi' kullanıcı adıyla yer almaktadır.