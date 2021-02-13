Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya biyografisi

Batuhan Karacakaya, Survivor Ünlüler takımı kadrosunda mücadele ediyor. Adaya geldiği ilk günden bu yana performansını yükselten yarışmacı zaman zaman yaptığı değerlendirmeler ile sosyal medyada adından söz ettiriyor. Peki Survivor Batuhan Karacakaya kimdir?

SURVIVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Batuhan Karacakaya boyu 1.82’dir. Batuhan Karacakaya’nın kilosu ise 75’tir.

Karacakaya, her ne kadar Aşk-ı Memnu’nun Bülent Ziyagil’i olarak tanınsa da, sonrasında birçok filmde ve dizide rol almıştır. Batuhan Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynamıştır. Diziden ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca üniversite sınavlarına hazırlanan ve üniversiteye giden Batuhan Karacakaya kariyerine üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle devam etmişti