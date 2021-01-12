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12.01.2021 - 14:18 |

Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında? Aşk-ı Memnu Bülent, Batuhan Karacakya boyu kaç, hangi dizilerde oynadı?

Survivor Batuhan, yarışmanın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 Ünlüler takımında yarışıyor. Batuhan Karacakaya'nın merak ediliyor. Peki Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında? İşte Batuhan Karacakaya'nın oynadığı diziler...

Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında? Aşk-ı Memnu Bülent, Batuhan Karacakya boyu kaç, hangi dizilerde oynadı?
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Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 sezonunda yarışıyor. Ekranlara damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Bületnt'i oynayan Batuhan Karacakaya Survivor'daki performansı ile öne çıkıyor. Batuhan Karacakaya'nın boyu, yaşı ve yaşamı merak ediliyor. Peki Survivor Batuhan kimdir, boyu kaç? İşte Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan'ın biyografisi... karakterini canlandıran

SURVIVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya,1997 yılında dünyaya geldi. Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı. Batuhan Karacakaya boyu 1.82’dir ve kilosu ise 75’tir.

Dizileri

2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)
2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

FİLMLERİ

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

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