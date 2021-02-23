Survivor Berkay kimdir, yaşı kaç? Survivor Berkay Yuvakuran boyu kaç, kardeşleri kim?

Survivor'da yarış tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'a yedek yarışmacılar arasında giren Berkay Yuvakuran'ın yaşamı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor Berkay,Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Peki Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR BERKAY KİMDİR?

2 Kasım 1997 doğumlu Berkay Yuvakuran, 24 yaşındadır. Berkay Yuvakuran Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Sporcu kimliğiyle öne çıkan Berkay Yuvakıran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın da oğludur.

SURVIVOR BERKAY KİMİN KARDEŞİ?

Öte yandan üçüz kardeş olan Berkay Yuvakuran, Beşiktaş'ın şu anki kalecisi Utku Yuvakuran'ın da kardeşidir. Berkay Yuvakuran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki Berkay Yuvakuran, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.