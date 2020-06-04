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04.06.2020 - 22:29 |

Survivor bu akşam kim kazandı? (4 Haziran) Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Bu hafta itibariyle Kırmızı-Mavi takımlar formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam ödül oyununda oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunları kimler ve hangi takımlar kazandı?

Survivor bu akşam kim kazandı? (4 Haziran) Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor 2020 bu akşam 97. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ödül oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça zorlu anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 4 Haziran Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bu sorunun yanıtı...

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyununda Kırmızı Takım ve Mavi Takım oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün canlı müzik eşliğinde akşam yemeği olduğu zorlu oyunda yarışmacılar büyük bir mücadele verdi ve kazanan takım; 10-5 skoruyla Kırmızı takımı oldu...

SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR

Survivor'da dün akşam yayınlanan 96. yeni bölümde yeni takımlar oluştu.

Kırmızı Takım: Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış.

Mavi Takım: Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim.

SURVIVOR 98. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 98. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak... 

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