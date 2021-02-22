MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Çağman kimdir, kaç yaşında? Survivor Çağman Çatay ne iş yapıyor?
22.02.2021 - 11:08 |

Survivor Çağman kimdir, kaç yaşında? Survivor Çağman Çatay ne iş yapıyor?

Survivor Çağman, yedek yarışmacılar arasında yarışmaya giriyor. Survivor fragmanında Ünlüler takımı yarışmacısı olaran girdiği görülen Çağman Çatay'ın yaşamı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Survivor Çağman kimdir, kaç yaşında?

Survivor Çağman kimdir, kaç yaşında? Survivor Çağman Çatay ne iş yapıyor?
ABONE OL

Survivor, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Çağman Çatay'ın Survivor'a yedek yarışmacılar arasoında yer alıyor. Fragmanda Çağman'ın Survivor'a girişi ise dikkat çekti. Çağman'ın hayatı ise merak ediliyor. Peki Survivor Çağman kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR ÇAĞMAN KİMDİR?

Tuğrul Çağman Çatay olan, 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yedi kuşaktır İstanbul’un Eyüp ilçesinde yaşadığını belirten Çağman Çatay, aslen İstanbullu olup 2017’de Haliç üniversitesi BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu)’ndan mezun oldu.

Sporu çok seven Çağman Çatay’ın ilgilendiği ve yaptığı başlıca spor dalları şu şekilde; yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin.

Spor eğitmenliği yapan Çağman Çatay, küçükken basketbol alanında okullar arası İstanbul şampiyonluğu, Türkiye 2.liği, en iyi 6.adam gibi ödüller kazanmış ve breakdans alanında 3. şampiyonluğum olduğunu belirtiyor. Ayrıca Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarı finale kadar çıkmayı başarmış. Son olarak 2015, 2016, 2018 yıllarında Redbull Bcone top 16 dereceleri mevcut.

Bekar olan Çağman Çatay, 1.71 metre boyunda ve 67.5 kiloya sahip. Şu an 22.9 bin takipçiye sahip Instagram hesabı kullanıcı adı ise “@cagmancatay”.

 

Magazin Haberleri Bülteni (22 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor'da zorlu periyot

Denizlispor'da zorlu periyot

Andropoz Ne Demek, Yaşı Var Mıdır? Andropoza Giren Erkekte Neler Değişir?

Andropoz Ne Demek, Yaşı Var Mıdır? Andropoza Giren Erkekte Neler Değişir?

Ağız İçi Yara Neden Olur? Ağız İçi Yara Çeşitleri Nelerdir?

Ağız İçi Yara Neden Olur? Ağız İçi Yara Çeşitleri Nelerdir?

Manchester City zirvede tek başına

Manchester City zirvede tek başına

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet