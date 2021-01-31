Survivor Dora kimdir, aslen nereli? Uğurtan Dora nereli, kaç yaşında?

Uğurtan Dora, Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yarışan isimler arasında bulunuyor. Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerindendir. Sporla yakından ilgilenen isim tercümanlık yaptı. Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Uğurtan Dora hayatı haberimizde.

UĞURTAN DORA KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul’un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. 2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.

SURVIVOR UĞURTAN DORA NE İŞ YAPIYOR?

Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol aldı.

SURVIVOR UĞURTAN DORA’NIN SPOR GEÇMİŞİ

Birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness’la uğraştı. Öte yandan Dora’nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.

SURVIVOR UĞURTAN DORA INSTAGRAM HESABI

Instagram’da an itibarıyla 1500 takipçisi olan Survivor Uğurtan Dora, hesabını 'ugurtandora' kullanıcı adıyla kullanıyor.