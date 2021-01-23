TV8 kanalının her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da yarışmacılar, izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Kimi yarışmacının yaşı merak edilirken kimi yarışmacının mesleği merak ediliyor. Aynı zamanda memleketleri de merak konusu olan yarışmacıların bir bir biyografileri araştırılıyor. Bu isimlerden biri de Duygu Serap Salman.. Peki Survivor Duygu 2021 kimdir? Survivor Duygu'nun sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Survivor gönüllüler kadrosuna katılan Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 doğumludur. Duygu Serap Salman 24 yaşındadır. Ağrı Doğubeyazıt doğumlu Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamaktadır. 6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, neredeyse dahil olmadığı branş kalmadığını ifade ediyor. Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilendiğini söyleyen Survivor Duygu, bu sporların bir çoğunda iyi durumda olduğunu dile getiriyor.

2021 Survivor yarışmacısı Duygu Serap, 3 kardeşi olduğunu belirtiyor. Survivor Duygu, yarışmayı kazanması halinde yarım kalan eğitimlerini tamamlamayı ve yürüttüğü mesleğiyle ilgili gerekli belgeleri almayı hedefliyor.

Sporun birçok alanında yer aldığını söyleyen Duygu Serap Salman, atletizmden voleybolaya, kickbokstan dansa kadar her şeyin içinde...

SURVİVOR DUYGU SERAP SALMAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

2021 Survivor kadrosuna 18 Ocak tarihi itibariyle katılmış olan Survivor Duygu Serap Salman'ın boyu ve kilosu internette aratılıp araştırılan konular arasında yer almaktadır. Survivor Duygu'nun kilosu 61'dir. Duygu'nun boyu ise 167'dir. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu söyleyen Duygu Serap Salman, Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü de yarıda bıraktığını ifade ediyor.

SURVİVOR'A NEDEN KATILDI?

Duygu Serap Salman, çevresindeki birçok kişinin 'Survivor'a katılmalısın' sözlerini dikkate almış ve durumu etraflıca düşünmeye başlamış. El becerisinin de yüksek olduğunu dile getiren Survivor Duygu Serap Salman, sporun pek çok branşında yer alması sebebiyle de bunu bir avantaja dönüştürebileceğine inanıyor. Fiziksel olarak hızlı ve kuvvetli olduğunu dile getiren Survivor Duygu Serap, oyunlara da kolay adapte olacağını söylüyor. Survivor'da açlıktan çekinmediğini ve bu durumda zorlanmayacağını söyleyen Survivor Duygu, genellikle sıcak havanın hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde olası soğuk havalardan çekindiğini belirtiyor.

SURVİVOR'I KAZANIRSA NE YAPACAK?

2021 Survivor yarışmacısı Duygu Serap, 3 kız 2 erkek kardeşi olduğunu belirtiyor. Survivor Duygu, yarışmayı kazanması halinde yarım kalan eğitimlerini tamamlamayı ve yürüttüğü mesleğiyle ilgili gerekli belgeleri almayı hedefliyor.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİĞİ İÇİN GELEMEDİ

Survivor'daki ilk gününde gönüllüler takımına dahil olduğu Acun Ilıcalı tarafından anonslanan Survivor Duygu, trafik kazası geçirdiği için geçen sene yarışma şansını yitirmiş. Acun Ilıcalı, o durumu şöyle açıklıyor: Geçen sene seçmelerde sakatlandı, trafik kazası geçirdi. Survivor seçmelerien gelme ihtimali varken gelemedi. İnat etti, seçmelerde de kendini hissettirdi ve bugün burada.

"BURAYI PARÇALAMAYA GELDİM"

Survivor Duygu'nun yarışmadaki sözleri ise şu şekilde oldu: Benim için çok duygusal bir an, aslında siz bir tanesini biliyorsunuz ama ben ertesi yıl seçmelerde bir kaza daha geçirdim yine aynı bacağımla. Benim için ihtimali olmayan bir şeydi, 1.5 yıldır bu ana hazırlanıyorum. Burayı parçalamaya geldim, olayım bu, güç eşittir ben.

Survivor Duygu Serap Salman, önceki Survivor şampiyonlarından Adem Kılıççı'yı kendine yakın bulduğunu ifade ediyor. Bugüne kadar başına gelen en talihsiz olayı ise babasının kalp krizi geçirdiği gün olarak tarif eden Survivor Duygu, onu kaybetme korkusu yaşadığını ve bundan daha kötü bir şeyin olamayacağını söylüyor.

SURVİVOR DUYGU EVLİ Mİ? INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Duygu Serap Salman ile ilgili araştırılan konulardan biri de evli mi sevgilisi var mı oldu. Tv8 izleyicileri, Survivor Duygu'nun hayatını daha yakından öğrenmek için, internetten 'Survivor Duygu bekar mı, sevgilisi var mı?' yazıp cevabını aradı. Survivor Duygu, erkek arkadaşı olduğunu belirtiyor. Öte yandan her yarışmacıda olduğu gibi Survivor Duygu'nun da sosyal medya hesabı, instagram hesabı merak edildi. Survivor Duygu instagram hesabı: duyguserapsalman'dır. Şu an itibariyle 6 binden fazla takipçisi bulunan Duygu Serap Salman, spor yaparken çekilen pek çok fotoğrafını paylaşmıştır. Öte yandan Duygu'nun Twitter hesabı da mevcuttur. Duygu'nun Twitter'ı 'duyguserapsalm1'dir

SAĞLIK DURUMU

Survivor Duygu yarışma esnasında sakatlandı. Duygu sakatlanması sonrasında ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Duygu'nun son durumu tedavi süreci sonrasında açıklanacak.