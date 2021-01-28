Survivor Duygu kimdir, kaç yaşında? Survivor Duygu Serap Selman evli mi, kaç yaşında?

Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimlerden biri de Duygu Serap Salman olarak dikkat çekiyor. Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden dahil olan dört isimden biri olan Survivor Duygu adaya geldiği ikinci haftada SMS birincisi olan Poyraz tarafından eleme adayı olarak gösterilmişti. Kendisinin eleme adayı olarak gösterilmesi hakkında konuşan Survivor Duygu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki Survivor Duygu Serap Salman kimdir?

SURVİVOR DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 doğumludur. Duygu Serap Salman 24 yaşındadır. Ağrı Doğubeyazıt doğumlu Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamaktadır. 6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, neredeyse dahil olmadığı branş kalmadığını ifade ediyor. Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilendiğini söyleyen Survivor Duygu, bu sporların bir çoğunda iyi durumda olduğunu dile getiriyor.

Survivor Duygu'nun kilosu 61'dir. Duygu'nun boyu ise 167'dir. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu söyleyen Duygu Serap Salman, Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü de yarıda bıraktığını ifade ediyor.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİĞİ İÇİN GELEMEDİ

Survivor'daki ilk gününde gönüllüler takımına dahil olduğu Acun Ilıcalı tarafından anonslanan Survivor Duygu, trafik kazası geçirdiği için geçen sene yarışma şansını yitirmiş. Acun Ilıcalı, o durumu şöyle açıklıyor: Geçen sene seçmelerde sakatlandı, trafik kazası geçirdi. Survivor seçmelerien gelme ihtimali varken gelemedi. İnat etti, seçmelerde de kendini hissettirdi ve bugün burada.

Survivor Duygu, erkek arkadaşı olduğunu belirtiyor.