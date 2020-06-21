21.06.2020 - 23:42 |
Survivor eleme adayı kim oldu? (21 Haziran) Survivor'da dokunulmazlığı kazanan isim...
Survivor'da heyecan 114. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan yarışmanın bu akşamki bölümünde yeni bir dokunulmazlık yarışı yapıldı. Oldukça heyecanlı geçen oyunu Sercan kazandı ve Cemal Can'ın ardından bu haftaki 2. dokunulmaz oldu. Dün akşam Evrim'in eleme adayı olmasının ardından 2. eleme adayını ise Sercan Yıldırım söyleyecek...
Survivor'ın 114. bölümü ekrana geliyor. Bu akşam yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık oyunu oynuyor. Galip gelen kişi olan Sercan Yıldırım, konseyde bir kişinin ismini yazacak. Şimdi sıklıkla sorulan soru: Eleme adayı kim olacak?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu akşam sıkı bir mücadele sonrası Cemal Can ve Sercan Yıldırım finale yükseldi. Dokunulmazlığı kazanan isim 2'de 2 yapan Sercan oldu.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kazanan Sercan, eleme adayını Nisa olarak açıkladı...