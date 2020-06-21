Survivor eleme adayı kim oldu? (21 Haziran) Survivor'da dokunulmazlığı kazanan isim...

Survivor'ın 114. bölümü ekrana geliyor. Bu akşam yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık oyunu oynuyor. Galip gelen kişi olan Sercan Yıldırım, konseyde bir kişinin ismini yazacak. Şimdi sıklıkla sorulan soru: Eleme adayı kim olacak?



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Bu akşam sıkı bir mücadele sonrası Cemal Can ve Sercan Yıldırım finale yükseldi. Dokunulmazlığı kazanan isim 2'de 2 yapan Sercan oldu.



ELEME ADAYI KİM OLDU?



Dokunulmazlığı kazanan Sercan, eleme adayını Nisa olarak açıkladı...