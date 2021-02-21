Survivor Gonca kim, kaç yaşında, ne iş yapar? Survivor Gonca Kakar'ın boyu kaç nereli, mesleği nedir?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da her yıl birbirinden başarılı ve hırslı yarışmacılar ter döküyor. Bu yıl en dikkat çeken isimler arasında bulunan ve yarışmada tüm gücünü ortaya koyan Gonca Kakar hakkında sorular peş peşe geliyor. Peki Survivor Gonca kaç yaşında, ne iş yapar? Survivor Gonca Kakar'ın boyu kaç nereli, mesleği nedir?

SURVİVOR GONCA KİMDİR?

Survivor 2021’de Ünlüler takımına dahil olan Gonca Kakar kimdir sorusu da pek çok kişi tarafından internet üzerinden aratıldı. Gonca Kakar 1 Temmuz 1989’da dünyaya geldi. Gonca Kakar 32 yaşındadır. Peki takım arkadaşlarıyla oyunları kazanmak için mücadele verecek Gonca Kakar’ın mesleği ne?

Gonca Kakar, Survivor'da ünlüler takımına dahil oldu.

SURVIVOR GONCA KAKAR EĞİTİMİ

32 yaşındaki Survivor Gonca Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Beden eğitimi öğretmeni olan Kakar, pilates eğitmenliği de yapıyor. Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunana Gonca Kakar, bu alanda yaşamını sürdürdüğünü ifade etmektedir.

SURVIVOR GONCA KAKAR BOYU KAÇ?

Ünlüler takımına yeni bir soluk kazandıracak Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında. Dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu söyleyen Survivor Gonca’nın yarışma için iddiası da büyük.

“KADIN ŞAMPİYON OLARAK AYRILMAK İSTİYORUM”

Survivor Gonca, yarışmaya katılmadan önce verdiği röportajda, Survivor'ın kendisi için tamamlanma duygusunu ifade ettiğini dile getiriyor. Sporculuk hayatındaki yarım kalmış başarı duygusunu Survivor'da tamamlamak isteyen Survivor Gonca Kakar, uzun süredir beklenen 'kadın şampiyon' olarak yarışmadan ayrılmak istediğini ifade ediyor.

Survivor Gonca Kakar ayrıca şunları da ekliyor: Survivor bence, bir kadının en zorlu şartlarda bile nelere göğüs gerebileceğini, nelerle başa çıkabileceğini neleri başarabileceğini göstermek için çok uygun bir platform. Çünkü Survivor demek, hayatta kalan demek. Hayatta kalan kadın olabilmek için bu mücadeleye hazırım.

GONCA KAKAR SOSYAL MEDYA HESABI NE?

Survivor'a dahil olmasıyla birlikte Survivor Gonca Kakar'ın sosyal medya hesabının olup olmadığı da merak edildi. Pek çok kişi, Gonca Kakar instagam hesabı ne, var mı? sorusunun yanıtını aradı. Gonca Kakar'ın gonca.kakar kullanıcı adıyla bir Instagram hesabı bulunmaktadır.