Survivor Gonca kimdir? Gonca Kakar kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

Gonca Kakar, yedeklerden TV82in sevilen yarışmasına katıldı. Kısa sürede adından söz ettiren isim sporla yakından alakalıdır. BESYO eğitimi alan Kakar, öğretmenlik yapmıştır. Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Gonca kim, evli mi? İşte, hayatı...

SURVİVOR GONCA KAKAR KİMDİR?

Gonca Kakar 1 Temmuz 1989’da dünyaya geldi. Gonca Kakar 32 yaşındadır. Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Beden eğitimi öğretmeni olan Kakar, pilates eğitmenliği de yapıyor. Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunana Gonca Kakar, bu alanda yaşamını sürdürdüğünü ifade etmektedir.

SURVIVOR GONCA KAKAR BOYU KAÇ?

Ünlüler takımına yeni bir soluk kazandıracak Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında. Dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu söyleyen Survivor Gonca’nın yarışma için iddiası da büyük.

GONCA KAKAR SOSYAL MEDYA HESABI NE?

Survivor'a dahil olmasıyla birlikte Survivor Gonca Kakar'ın sosyal medya hesabının olup olmadığı da merak edildi. Pek çok kişi, Gonca Kakar instagam hesabı ne, var mı? sorusunun yanıtını aradı. Gonca Kakar'ın gonca.kakar kullanıcı adıyla bir Instagram hesabı bulunmaktadır.