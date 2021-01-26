Survivor Hanzade hastalığı nedir? Hanzade Ofluoğlu kimdir, nereli, evli mi?

Hanzade Ofluoğlu'nun hastalığı nedir? Survivor 2021'de yarışan Hanzade, bir dönem geçirdiği hastalığı ile ilgili konuştu. Peki, Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Hanzade ile ilgili merak edilenler.

HANZADE OFLUOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Bir dönem geçirdiği kompülsif bozukluk ile mücadele ettiğini anlatan Hanzade 2.5 yılda normale dönebildiğini söyledi. Obsesis kompülsif bozukluk, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan ve bugün düşünlerin günlük yaşamı etkilemesi düzeyine ulaşmasını ifade eder.

SURVİVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

1988 İzmir doğumlu olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite için İstanbul'a gelen Hanzade Koç Üniversitesitesi İşletme Fakültesinde okudu.

Var mısın Yok musun yarışması ile televizyon ekranında tanınan Hanzade yarışmanın ardından Acun Bey'in asistanı olarak işe başladı. Daha sonra Acun Medya tarafından hazırlanan Yok Böyle Dans programında sunuculuk yaptı. Ardından Survivor yarışmalarının sunuculuğu ve O Ses Türkiye programında görev aldı.

HANZADE OFLUOĞLU EVLİ Mİ?

Hanzade Ofluoğlu Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenmiştir.