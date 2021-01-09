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09.01.2021 - 19:10 |

Survivor Hayrettin Karaoğuz kimdir, kaç yaşında? Survivor Hayrettin'in filmleri ve TV şovları nelerdir?

Survivor 2021 yarışmacıları arasına yıllara damga vuran isimlerden biri de Hayrettin Karaoğuz. Filmlerden ve TV şovlarından tanıdığımız Hayrettin Karaoğuz kimdir ve kaç yaşında? Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Hayrettin hakkında merak edilenler haberimizde...

Survivor Hayrettin Karaoğuz kimdir, kaç yaşında? Survivor Hayrettin'in filmleri ve TV şovları nelerdir?
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Beklenen gün geldi ve Survivor 2021 sezonu başladı. İzleyicisini ekrana kilitleyecek olan Survivor 2021'de Hayrettin rüzgarı da esecek. Televizyonda görmeye alışık olduğumuz isimler arasında yer alan Hayrettin Karaoğuz hakkında izleyiciler arayışa geçti. Peki Survivor Hayrettin kimdir, kaç yaşındadır? Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Hayrettin Karaoğuz'un biyografisi şu şekilde..

SURVİVOR HAYRETTİN KARAOĞUZ KİMDİR?

1 Ocak 1984'de Bakırköy'de doğan Harettin Karaoğuz, Türk İnternet ünlüsü, oyuncu, sunucu ve komedyen.

Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Sonrasında Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdi. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak eğitim hayatını sürdürdü.

Filmografi

Sinema

2009 Gelecekten Bir Gün

2009 Kızsız Adam Alper Kısa Film

2017 Vezir Parmağı Cumali Yardımcı Karakter

2017 İlk Öpücük Necati Yardımcı Karakter

Televizyon

2018-2020 Kalk Gidelim Ercan Yardımcı Karakter

2020 Menajerimi Ara Kendisi Konuk Oyuncu

Televizyon Programları

2011 Hayrettin Sunucu Star TV

2013 Harry Sunucu atv

2021 Survivor 2021 Yarışmacı TV8

Klipleri

Işın Karaca - Dert Bende Derman Sende

Direc-t - Derya

9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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