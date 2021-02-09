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09.02.2021 - 22:03 |

Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 9 Şubat iletişim ödülü nedir?

Surviyor iletişim oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Her hafta farklı bir iletişim ödülü için mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı ailelerinden gelecek haberler ile moral buluyor. 9 Şubat Survivor 2021 iletişim ödülü ne oldu?

Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 9 Şubat iletişim ödülü nedir?
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Ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Son dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetmişti. Yarışmacılar tarafından en önemli ve kritik oyunlardan biri olan iletişim ödülü yarışmasında iki takım da tüm gücüyle parkura çıkıyor. Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR 9 ŞUBAT İLETİŞİM ÖDÜLÜ NEDİR?

Dokunulmazlığın ardından heyecanla beklenen iletişim oyunlarından biri gerçekleşiyor. 9 Şubat iletişim oyununu kazanan takım ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları görebilecek.

Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı 9 Şubat iletişim ödülü nedir

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları aileleri ve arkadaşları ile tek iletişim yolu olan iletişim ödüllerini almak için mücadele veriyor. Haftanın iletişim ödülü ise her iki takım yarışmacılarını duygulandırdı. Başarılı isimler göz yaşlarına hakim olamadı. Ancak henüz iletişim ödülünün kazananı belli değil.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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