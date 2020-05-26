26 Mayıs Survivor 2020 iletişim oyununu kim kazandı?

Her gün ekrana gelen Survivor'ın 88. bölümü bu akşam seyirci ile buluştu. Survivor son bölümde iki takım iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Şimdi merak edilen konu oyunu hangi takımın kazandığı...

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam zorlu parkurda yarışmacılar ellerinden gelen mücadeleyi verdi. Parkurun sonunda atışlar çok önemliydi. Gönüllüler bunu en iyi yapan taraf olunca oyun sonunda 10'a 5 galip geldiler.

AYCAN'IN GÖZYAŞLARI

Survivor son bölümde yarışmacılar iletişim oyununa çıktılar. Bir oyunda Aycan ile Nisa karşı karşıya geldi. Mücadelede Nisa, Aycan'a karşı üstünlük sağladı ve skoru 3-1 yaptı. Oyun sonrasında mağlubiyet alan Aycan ise gözyaşlarını hakim olamadı. Aycan “Olmuyor artık bitti” dedi.