Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte, 16 Şubat iletişim ödülü...

Survivor iletişim ödülü heyecanı sürüyor. Gönüllüler daha önce iletişim ödülü almadıkları için bu ödül için tüm enerjileri ile parkura çıktı. Son oyunlarda büyük başarı gösteren gönüllüler takımı, ünlüler karşısında sınırları zorluyor. İzleyenler ise, 'Survivor 16 Şubat iletişim ödülünü hangi takım kazandı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de iki takım yarışmacıları iletişim ödülü için rekabet ediyor. Yarışmacılar için tüm oyunların ve ödüllerin en kritiği olan iletişim ödülü mücadelesi nefesleri kesti. Ancak henüz 16 Şubat iletişim oyununu kazanan takım açıklanmadı.

16 ŞUBAT İLETİŞİM ÖDÜLÜ

Son olarak sembol oyununu gerçekleştiren takımlardan iki isim hem sembolü hem de ödülü kazanmıştı. Gönüllülerden Poyraz, ünlülerden de Gonca sembolü aldı. Poyraz beraberinde; Reşat, Hanzade ve Yunus Emre'yi mercimekli köfte ödülüne götürürken, Gonca ise Merve, Melis ve İlayda'yı seçti.

Salı akşamki bölümde ise aileleri ve arkadaşlarından herhangi bir haber almak için ünlüler ve gönüllüler iletişim oyununa çıktı. Yarışmanın ödülü ise bir arkadaşla WhatsApp yazışması oldu.