Survivor kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? İşte, 23 Şubat eleme adayları...

İletişim oyunu yine iki takımın kıyasıya mücadelesi ile geçti. Ailelerinden, sevdiklerinden bir haber almak için ter döken iki takım yarışmacıları, parkurda zor anlar yaşadı. Survivor 23 Şubat iletişim oyunu ardından adaya veda edecek isim netleşecek. Günün iletişim ödülü nedir, kim kazandı? Survivor'a kim veda etti, eleme adayları kimler?

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımı Survivor 2021 yarışmasının başından bu yana iletişim ödülünü kazanamadı ve ünlüler takımı da iletişim ödülündeki yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Gönüllüler 9-6 iletişim ödülünü önde götürüyordu. Bir süredir sakat olan Yunus Emre Karabacak'ın sayısı takıma büyük avantaj sağladı. Oyunun kazananı ise gönüllüler oldu. Ayşe'nin sayısıyla oyunu alan mavi takım, yarışmanın başından bu yana ilk iletişim ödülünü de almış oldu.

23 ŞUBAT SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ NEDİR?

Aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle tek iletişim yolları olan Survivor iletişim oyunları büyük ünlüler olursa ailelerinden gelen mektupları okuyabilecekler, gönüllülerin kazanması durumunda ise Instagram'a filtreli fotoğraf koyabilecekler ve ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları okuyabilecekler.

ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımı ilk olarak aralarına yeni gelen Yiğit'i potaya göndermişti. Ardından ikinci kez Çağrı elemeye aday oldu.

SMS birincisi ikinci defa Batuhan Karacakaya oldu. Survivor Batuhan ise üçüncü aday olarak İlayda'yı çıkardı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Son haftalarda dokunulmazlık oyunlarını üst üste kaybeden ünlüler takımı son olarak Hayrettin'e veda etmişti. 7. hafta dokunulmazlık mücadelesini kaybeden ünlüler yine bir isimi adadan gönderecek. 23 Şubat Survivor'a ise en az oyu alan Yiğit veda ediyor.

7. HAFTA SMS SIRALAMASI

1 - Batuhan

2 - İsmail

3 - Çağrı

4 - İlayda

5 - Doğan

6 - Melis

7 - Sergen

8 - Öykü

9 - Merve

10 - Yiğit

11 - Barış

12 - Gonca