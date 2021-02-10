Survivor kim elendi? İşte 9 Şubat Survivor SMS sıralaması ve elenen isim...

TV8 ekranının sevilen yarışması Survivor bu sene de hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki yarışmacıların kıyasıya rekabeti izleyenleri ekran başına kilitliyor. Dün akşam toplanan ada konseyince bir yarışmacı daha Survivor macerasına veda etti. Peki, dün akşam kim elendi?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

İlk dokunulmazlık oyununda Doğan eleme potasına girmişti. İkinci dokunulmazlık oyununca ise Gönüllüler takımı Hanzade'yi çıkarmıştı potaya. SMS birincisi olan İlayda ise Ünlüler takımından Öykü'yü aday göstermişti. Gönüllülerden SMS birincisi olan Poyraz da Baran'ı eleme potasına gönderdi.

Doğan, Hanzade, Öykü ve Baran eleme potasındaydı. Survivor'da elenen isim Baran oldu.

SURVİVOR BARAN KÖSE KİMDİR?

Baran, aslen Rizeli'dir ancak 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Doğuş Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezunu oldu. Survivor Baran, personel trainer olarak çalışıyor.

Baran Köse'nin barankosee1 kullanıcı adıyla Instagram'da 2 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Survivor yarışmasına Muğla Fethiye'den katılıyor. Yaşamını da Muğla'da sürdürüyor. Fitness eğitmeni olarak çalışan Köse, heyecanlı yapısıyla dikkatleri çekiyor. Gönüllüler takımında yer alan Baran Köse, evli değildir. Atışlarda kendine güvendiğini dile getiren yarışmacının azimli, sıcak kanlı, hayvanları seven bir yapısı olduğu söyleniyor.

SURVİVOR 9 ŞUBAT SMS SIRALAMASI

Ünlüler Takımı

12- Gonca

11- Hayrettin

10- Sergen

9- Melis

8- Merve

7- Çağrı

6- Barış

5- Doğan

4- Öykü

3- İsmail

2- Batuhan

1- İlayda

Gönüllüler Takımı

10- Baran

9- Aleyna Ç.

8- Yunus Emre

7- Aleyna

6- Hanzade

5- Ayşe

4- Reşat

3- Steven

2- Dora

1- Poyraz