Survivor Melis Sezer kimdir? Survivor 2021 Ünlüler yarışmacısı Melis Sezer'in oynadığı diziler neler?

Survivor 2021 sezonu büyük heyecanla başladı. Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı Survivor bu yıl çok çekişmeli geçecek. TV8 kanalının her yıl reyting rekoru kırdığı yarışmada yer alan ünlülerden biri de Melis Sezer. Peki Survivor Melis Sezer kimdir, kaç yaşında? Melis Sezer nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte Melis Sezer'in hayatı...

SURVİVOR MELİS SEZER KİMDİR?

2 Haziran 1993'de İzmir'de doğan Melis Sezer, Türk millî tenisçi. Enka Spor Kulübü oyuncusudur. 1,68 m boyunda olan Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.