Survivor Merve Aydın kimdir? Survivor 2021 ünlüler yarışmacısı Merve Aydın boyu - kilosu kaç, nereli?

Merve Aydın, profesyonel basketbolcu olarak spor dünyasında adından söz ettiriyor. Son olarak İspanya C.B Al-Qázeres takımında yer alan Survivor Merve hayatı kullanıcılar tarafından merakla araştırılıyor. Merve Aydın Mersin'de doğdu ve kariyerine de Mersin Büyükşehir Belediyespor'da başladı. İşte, detaylar...

MERVE AYDIN KİMDİR?

Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin’de dünyaya geldi. Aydın, basketbol kariyerine de Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısında yetişerek adım attı.

SURVIVOR MERVE AYDIN’IN BOYU KAÇ?

Basketbol kariyeriyle öne çıkan Merve Aydın’ın boyu ise oldukça merak ediliyor. Aydın, 1.74 boyundadır.

SURVIVOR MERVE AYDIN KAÇ YAŞINDA?

27 yaşında olan Merve Aydın, basketbola 10 yaşında okul takımıyla başladı. O yıllarda hafta sonunu geçirmek için basketbola giden Aydın’ın dönüm noktası, A Milli Takım koçluğu yapan Ceyhun Yıldızoğlu’nun Mersin’le anlaşması oldu. Aydın 14 yaşındayken, Yıldızoğlu’nun Mersin’de tüm genç kadın basketbolcuları toplamasıyla takıma seçildi. Milli Takım’a ilk olarak 15 yaşında giden Merve Aydın, 19 yaşına gelene kadar düzenli oynadı. Ancak sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 20 yaş altı Milli Takımı’na çok dahil olamadı.

SURVIVOR MERVE AYDIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Survivor 2021’de performans sergileyen Merve Aydın’ın bugüne kadar oynadığı basketbol takımları şöyle:

• 2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

• 2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

• 2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

• 2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi

• Basketbolu Geliştirenler Derneği

• 2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

• 2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

• 2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

• 2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

• 2020- İspanya C.B Al-Qázeres