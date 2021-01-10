Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 10 Ocak Survivor market ödülü nedir?

TV8'de ekrana gelen sevilen yarışma programı Survivor yeni sezonunda ilk market ödül oyunu için yarışmacılar yarıştı. Bu ödül oyununu kazanan taraf, kaybeden takıma göre daha fazla erzak da elde etmiş olacak. Önceki gün ünlülerin mağlubiyeti ile sonuçlanan oyun sonrası ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler hız kesmeden yarışıyor. İşte, 2021 Survivor 10 Ocak market ödülü...

10 OCAK MARKET ÖDÜLÜ NEDİR?

Ünlüler ve gönüllüler ilk market ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Bu oyunu kazanan takım doyurucu özelliğe sahip yumurtaların sahibi olacak. Kazanan takımda yarışmacılar kişi başı 3 yumurta yiyebilecek.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM, KİM KAZANDI?

Yarışmada market ödül oyunu ile her iki takım da mücadele verdi. Bir sepet yumurta için yarışan 21 yarışmacıdan kazanan ekip diğer takıma göre erzaklardan bir buçuk kat daha fazla almış olacak. İlayda'nın aldığı sayı ile 10'a 6 skor ile ünlüler ödülün sahibi oldu.