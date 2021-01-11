Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 11 Ocak Survivor ödülü nedir?

Ünlülerin son oyunlarda elde ettiği başarılar sonrası gönüllüler pazar akşamı ada konseyine gitti ve bir kişiyi eleme adayı çıkardı. 11 Ocak ödül oyununda ise iki takım kıyasıya yarıştı. Son market ödülü sonrası gıdayı heyecanla bekleyen gönüllüler takımı kazanmak için her yolu deniyor. İşte, Survivor ödülü...

11 OCAK ÖDÜLÜ NEDİR?

Market ödülü sonrası gıda bekleyen gönüllüler ve yine kazanmak isteyen ünlüler takımı, günün ödül oyunu ile büyük heyecan yaşadı. 11 Ocak ödülü ise alet takımı oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Uzun süredir kazanamayan gönüllüler, 10'a 5'lik bir skor ile ünlülere büyük fark atarak ödül oyununu kazandı. Barakasız kalan gönüllüler, market ödülünü de kaçırmıştı.