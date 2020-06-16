Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 108. bölüm fragmanı yayında

Survivor'da geri sayım sürüyor. Bu akşam gerçekleştirilecek olan eleme konseyinin hemen ardından bir yarışmacı daha adaya veda edecek. Bu hafta kaybedilen iki dokunulmazlık oyununun hemen ardından Mavi takımda yer alan 5 kişiden 4'ü eleme adayı olarak çıktı. Dün akşam gerçekleştirilen Survivor ödül oyununda Kırmızı ve Mavi takım ödül oyununu duyduktan sonra büyük heyecan yaşandı. Peki Survivor 2020'de hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu. Kırmızı takım ödül oyununu 10-6'lık skorla kazandı. Kazanan takımın özel jet, şehir turu, şelale gezisi ve malikanede etkinlikler ve konaklama ödülünün sahibi oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta eleme adayları dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Mavi takımdan çıktı. Mavi takımda eleme Çeyrek finale kalma hakkı elde eden Elif haricinde dört isim Survivor'da eleme potasında yer aldı. Sercan, Yasin, Ardahan ve Evrim bu hafta eleme adayı olan isimler oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek eleme konseyinde yarışmaya bir isim daha veda edecek.

SURVİVOR 108. BÖLÜM FRAGMANI