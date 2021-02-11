Survivor ödül oyununu kim kazandı? 11 Şubat Survivor ödülü ne oldu?

Ünlüler ve gönüllüler yemek için yeniden parkurda yerini aldı. Dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından iki takım da ödül için yarışıyor. Yeni yarışmacılarla birlikte oyunlarda nefesler tutuldu. 11 Şubat anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı? İzleyenler, günün ödülünü de merak ediyor. Survivor ödülü ne oldu?

SURVİVOR 11 ŞUBAT ÖDÜLÜ NEDİR?

Her ödülün büyük fırsat olduğu Survivor'da 11 Şubat akşamı gerilimi tırmandıran ödül yarışmacıların karşısındaydı. Oyunu kazanan takım yarışmacıları bol kaşarlı bazlama tost ve yanında çay alacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'de perşembe akşamı ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yeni yarışmacılarıyla ödülü almak için parkurda sonuna kadar mücadele etti. 10'a 8 skor ile ödülü kazanan takım Merve'nin atışıyla ünlüler oldu.