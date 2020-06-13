13.06.2020 - 00:05 |
Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 12 Haziran Survivor'da oyunu kazanan takım...
Survivor'da bu haftanın Kırmızı ve Mavi takımları geçtiğimiz günlerde ada konseyinde belirlendi. 12 Haziran yani bugün ise ödül oyunu izleyicilerle TV8 ekranlarında buluşuyor. Survivor'da yarışmacıların ağlaması ekranlara damga vuran anlar arasında yer aldı. Ödülü hangi takımın kazanacağı ise merak ediliyor. İşte Survivor'da oynanan ödül oyunu ile ilgi detaylar...
Survivor hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar ödül oyunu için kıyasıya rekabet ediyorlar. Bugün oynanan oyunda yarışmacılar takımlarına sayı kazanmak için 3 atışı yapmaları gerekmektedir. İlk 10'a ulaşan takım Survivor'da ödülün sahibi olacak.Peki bugün 12 Haziran'da Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
12 HAZİRAN'DA SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bugün ekranlara gelen Survivor'ın yeni bölümünde ödülü Mavi takım kazandı.Mavi takım 10-4'lük skor ile oyunu kazanan taraf oldu.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Cemal Can
Nisa
Barış
Berkan
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Ardahan
Sercan
Yasin
Elif
Evrim