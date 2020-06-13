Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 12 Haziran Survivor'da oyunu kazanan takım...

Survivor hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar ödül oyunu için kıyasıya rekabet ediyorlar. Bugün oynanan oyunda yarışmacılar takımlarına sayı kazanmak için 3 atışı yapmaları gerekmektedir. İlk 10'a ulaşan takım Survivor'da ödülün sahibi olacak.Peki bugün 12 Haziran'da Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

12 HAZİRAN'DA SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugün ekranlara gelen Survivor'ın yeni bölümünde ödülü Mavi takım kazandı.Mavi takım 10-4'lük skor ile oyunu kazanan taraf oldu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Cemal Can

Nisa

Barış

Berkan

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Ardahan

Sercan

Yasin

Elif

Evrim