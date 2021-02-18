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18.02.2021 - 21:29 |

Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte, Survivor 2021 18 Şubat ödülü...

Survivor ödül oyunu bu kez daha sert geçti. Ünlüler ve gönüllüler takımları, uzun zamandır bekledikleri ödül için mücadelelerini hiç olmadığı kadar kusursuz sürdürmeye çalışıyor. 18 Şubat ödül oyununu ise diğerlerinden farklı olarak Acun Ilıcalı sundu. Peki, Survivor 18 Şubat ödülü ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte, Survivor 2021 18 Şubat ödülü...
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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021'de ödül için nefesler tutuldu. Hayrettin'in adadan ayrılmasıyla iki takım da büyük üzüntü yaşadı. Eleme gecesinin ardından ilk ödül oyununa çıkan ünlüler ve gönüllüler takımları, çamurlu parkurda büyük zorluk yaşadı. Kıyasıya rekabet sonrası 18 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı sunumuyla ekrana gelen heyecan yaratan ödül yarışını iki takım da hiç bu kadar istememişti. Başa baş yarışın kazananı merak ediliyor. Survivor günün ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR 18 ŞUBAT ÖDÜLÜ NEDİR?

Yarışmada çamurlu parkur, yarışmacıları zorladı. Klasik Survivor parkurlarından olan oyunda mücadele hız kesmeden sürdü. Yarışın kazananı ise sandviç ve patates menüsünün sahibi olacak.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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Cadde Yazarları

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