Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli? Yiğit Poyraz kimdir, boyu - kilosu kaç?

Yiğit Poyraz, 2021 sezonunda Survivor yarışmasında büyük başarı sergilemeye devam ediyor. Sosyal medyada da sıkı takip edilen Survivor Poyraz, yarışmanın iddialı isimleri arasında bulunuyor. Gönüllüler adasında tartışmalarda sergilediği tutumla adı öne çıkan Yiğit Poyraz aslen nereli, kim?

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihiden İzmir'de dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’ini yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

YİĞİT POYRAZ NERELİ, KAÇ KİLO?

Yiğit Poyraz 26 yaşında aslen İzmirli ancak Bodrum’da büyüdüğünü ifade ediyor. 1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo. Son olarak tekstil mümessilliği yapan Poyraz, aslında personal trainer’lık yapıyor ve fitness ile ilgileniyor. Genç sporcunun Instagram adresi ise: 'yigitpoyrazz’dır.