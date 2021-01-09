Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 yarışmacısı Poyraz'ın hayatına dair bilinenler
Survivor 2021 Gönüllüler takımında dikkat çeken isimlerden biri olan Yiğit Poyraz'ın hayatına dair araştırmalar başladı. Survivor Yiğit, Gönüller takımında yarışıyor. Survivor 2021 sezonunda Ünlüler ve Gönüllüler takımı birbiri ile kıyasıya rekabet edecek. Yiğit Poyraz da takımı için büyük destek verecek isimlerden biri. Peki Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Yiğit Poyraz'ın biyografisi...
Survivor Yiğit'in hayatı izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'un yeni sezonu bugün ilk bölümü ile ekranlara gelecek. TV8 ekranlarında izleyiciler buluşacak Survivor'da Yiğit Poyraz, Gönüllüler takımında yarışacak. Peki Survivor Yiğit kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli?
SURVIVOR YİĞİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Survivor 2021 Gönüller takımında yarışmacısı Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.