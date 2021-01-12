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12.01.2021 - 14:35 |

Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında? Survivor Yiğit Poyraz nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Poyraz, Gönüller takımının öne çıkan yarışmacıları arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Poyraz'ın yaşamı izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor Yiğit Poyraz'ın boyu, kilosu ve yaşamı ile ilgili ayrıntılar haberde yer alıyor. Peki Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında?

Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında? Survivor Yiğit Poyraz nereli, ne iş yapıyor?
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Survior Poyraz, lise eğitimini Robert Kolej’inde aldı. Devamında ise Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünü kazandı. Yiğit Poyraz, Survivor'ın Gönüller takımında yarışıyor. Survivor 2021'in dikkat çeken yarışmacılarından olan Survivor Poyraz'ın yaşamı merak ediliyor. Peki Survivor Poyraz kimdir, ne iş yaşıyor? Yiğit Poyraz kaç yaşında, boyu kaç?

SURVIVOR POYRAZ KİMDİR?

Survivor Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. İzmir doğumlu olan Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

Yiğit Poyraz 26 yaşında aslen İzmirli ancak Bodrum’da büyüdüğünü ifade ediyor. 1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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