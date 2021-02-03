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03.02.2021 - 00:34 |

Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında? Sultan Reşat Hacıahmetoğlu nereli, mesleği nedir?

Survivor 2021 gönüllüler takımında yarışan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu biyografisi yoğun olarak aratılıyor. Karadenizli olduğu bilinen Survivor Reşat boyu da merak konusu. Peki, Survivor Sultan Reşat Hacıahmetoğlu aslen nereli?

Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında? Sultan Reşat Hacıahmetoğlu nereli, mesleği nedir?
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TV8'in en çok izlenen ve sevilen yarışma programı Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler yarışmasında Sultan Reşat Hacıahmetoğlu dikkat çekiyor. Gönüllüler takımının kapatanı olan Survivor Reşat, 2. Şubat eleme adayı gösterildi. İşte, Survivor Reşat hayatı...

REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

Survivor Reşat, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilendi ve sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında Sultan Reşat Hacıahmetoğlu nereli, mesleği nedir

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Karadeniz, mizah ve doğayı harmanlayarak içerikler üreterek dikkat çekti. Uzun süre özel bir şirkette çalıştı, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

 

Naomi Watts mayoyla karın içine atladıİngiliz aktris Naomi Watts, sosyal medya hesabından karın içine mayoyla atladığı bir video yayınladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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Cadde Yazarları

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