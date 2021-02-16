Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Sultan Reşat Hacıahmetoğlu nereli, mesleği nedir?

SURVİVOR REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR? Survivor Reşat, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilendi ve sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.