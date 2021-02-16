• 16 Şubat 2021 - 21:26 • Son Güncelleme:
Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Sultan Reşat Hacıahmetoğlu nereli, mesleği nedir?
Reşat Hacıahmetoğlu biyografisi...Survivor 2021 gönüllüler takımında yarışan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu biyografisi yoğun olarak aratılıyor. Karadenizli olduğu bilinen Survivor Reşat boyu da merak konusu. Peki, Survivor Sultan Reşat Hacıahmetoğlu aslen nereli?
• 16 Şubat 2021 - 21:26 • Son Güncelleme:
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TV8'in en çok izlenen ve sevilen yarışma programı Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler yarışmasında Sultan Reşat Hacıahmetoğlu dikkat çekiyor. Gönüllüler takımının kapatanı olan Survivor Reşat, 2. Şubat eleme adayı gösterildi. İşte, Survivor Reşat hayatı...
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SURVİVOR REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?
Survivor Reşat, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilendi ve sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.
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