Survivor Sercan kimdir, eski sevgililer kimler? Survivor Sercan kaç yaşında?

Survivor tüm hızılya izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Survivor'ın 115.yeni bölüm fragmanında Survivor Nisa ve Sercan arasındaki diyalog dikkat çekti. Survivor'da son 8'e kalan Sercan'ın yaşamı gündemde yer alıyor. Peki Survivor Sercan kimdir?

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

SERCAN YILDIRIM'IN ESKİ SEVGİLİLERİ KİMLERDİR?

Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, 2010 yılında kendisinden 11 yaş küçük, o dönem Bursaspor ve milli takımda top koşturan Sercan Yıldırım ile aşk yaşadı. Yıldırım Avşar’la aşk yaşadığında 19 yaşındaydı.

Sercan Yıldırım, bir dönem oyuncu Tuvana Türkay ile de aşk yaşamıştı.