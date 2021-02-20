TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da her yıl birbirinden başarılı ve hırslı yarışmacılar ter döküyor. Bu yıl en dikkat çeken isimler arasında bulunan ve yarışmada tüm gücünü ortaya koyan Sergan Bayar hakkında sorular peş peşe geliyor. Peki Survivor Sergen nereli, kim? Survivor Sergen'in yaşı ve boyu kaç, mesleği nedir? İşte Survivor sergen hakkında merak edilenler...

SURVİVOR SERGEN BAYAR KİMDİR?

Survivor Sergen Bayar, 16 Eylül 1998 Balıkesir doğumludur. Nereli olduğu sorulduğunda Ayvalık olarak belirten başarılı yarışmacı 1.80 boyunda ve 76 kilodur. Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen Sergen Bayar, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Enka Spor Kulübü profesyonel sprinter olan Sergen Bayar bu mesleği bırakmıştır. Tenis ve 8 senedir crossfit sporlarıyla uğraşan Sergen Bayar, düzensiz olarak da kite surf, Street workout, artistik jimnastik sporlarına da ilgi göstermiş ve uğraşmıştır. Sergen Bayar iyi derecede yüzme bilmektedir. Survivor’a katılma sebebi hakkında konuşan Sergen Bayar, antrenman yaparken bile birinin onu izlediğini görünce bundan haz duyan bir kişi olduğunu belirtiyor ve bu sebeple hemen şov yapmaya başladığını ve oyunun içinde olmayı sevdiğini açıklıyor. Her zaman oyunun içinde olmak ve oyunun içinde olan en başarılı yarışmacı olmayı istediğini belirten Sergen Bayar, bunu milyonlarca kişi izlerken yapmak istediğini belirtiyor.

“YEMEK YEMEĞİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM”

Survivor’a katıldığı zaman en az ve en çok zorlanacağı şeyin ne olduğu sorulduğunda Sergen Bayar, kendisiyle ilgili şu ifadeleri kullandı; “En az diye bir derecelendirme yapamam, illa ki her şeyde zorlanacağım fakat yemek yemeği çok severim, acıktığım için yemek yediğim çok nadir olmuştur. İradem ne kadar kuvvetli de olsa yemek yemeği fazlasıyla özleyeceğim.”

“BUGÜNE KADAR YAPTIĞIM EN BÜYÜK ÇILGINLIK”

Bugüne kadar yaptığınız en büyük çılgınlık nedir sorusuna yanıt veren Sergen Bayar, heyecan dolu anını şu sözlerle anlattı; “150 metre yükseliğinde olan baz istasyonuna tırmanmıştım. Bir de üstüne demirin ucundayken ellerimi bırakıp fotoğraf çektirmiştim.”

“BAŞIMA GELEN EN TALİHSİZ OLAY”

Bugüne dek başına gelen en talihsiz olay hakkında konuşan Sergen Bayar, olayla ilgili şunları söyledi;

“Arkadaşlarla kampa gitmiştik Ayvalık’ta 1 haftalığına oldukça ücra bir yerdeydi ve gidince farkettik ki yanımıza yeterli miktarda yemek ve su takviyesi yapmamışız. Ücra bir yerde olduğumuz için en yakın market çok uzaktaydı ve çevreden hiç araçta geçmiyordu. Olduğumuz yerden, yazın ortasında 10km boyunca taşı mıcırlı yolda yürüye yürüye markete gittik. Gittiğimiz de farkettik ki market ücra bir yerde olduğu için fiyatlarda ona göre 1 rakam yüksek. Bu yüzden istediğimiz miktarda yiyecek ve içecek alamadık. Marketten aldıklarımız 2 gün de bitti ve kalan 4 günde de balık tutmaya çalıştık denizden fakat tutamadık. Bu sebeple biz de kampımızı yarıda bırakıp döndük.”

“KENDİSİNE EN YAKIN HİSSETTİĞİ İSİM HİLMİCEM”

Survivor’da bugüne kadar yarışmış yarışmacılardan kendisine en yakın hissettiği ismin kim olduğu sorulduğunda Sergen Bayar, Hilmicem’in ismini verdi. Hilmicem’in kendisi gibi davrandığını ve kasıntı olmadığını belirten Sergen Bayar, saygılı ve şov yapmayı bilen biri olduğunu ifade ediyor. Sergen Bayar, 18 Ocak Pazartesi günü 2021 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasına yedeklerden katıldı. Yarışmaya ise ünlüler takımında devam edecek.

SERGEN BAYAR’IN INSTAGRAM ADRESİ NE?

Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacıları arasında katılan Sergen Bayar’ın Instagram adresi birçok izleyici tarafından merak edilmeye başladı. Hırslı yapısı ve güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Sergen Bayar’ın birbirinden renkli fotoğrafları bulunuyor. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da ‘srgnbayar’ kullanıcı adıyla yer almaktadır. 5242 takipçisi bulunan Sergen, paylaşımlarıyla ve yaptıklarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.