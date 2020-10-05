MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Survivor sonrası hayatımda çok şey değişti'
05.10.2020 - 12:27 |

'Survivor sonrası hayatımda çok şey değişti'

'Survivor 2020’ yarışmasıyla ün kazanan Yunus Emre Özden, geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi.

'Survivor sonrası hayatımda çok şey değişti'
ABONE OL

Yunus Emre Özden, akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte geldiği AVM’de yaklaşık iki saat kaldı.

Aracını beklediği sırada kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Özden, geçtiğimiz günlerde modellik yapmasıyla ilgili olarak, "Daha önce de modellik yaptığımı beni tanıyan herkes biliyor. Kapadokya’ya Tolga Çam’ın katalog çekimine gittim. Yalnız 'Survivor' yarışmasından sonra hayatımda bir çok şey değişti diyebilirim" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında? Eleme gecesinde yemeğini bilerek mi kötü yaptı?

MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında? Eleme gecesinde yemeğini bilerek mi kötü yaptı?

Gürkan Topçu'dan Fatma Toptaş'a evlilik teklifi

Gürkan Topçu'dan Fatma Toptaş'a evlilik teklifi

Eda Taşpınar'dan 'darp' iddiasına yanıt yok

Eda Taşpınar'dan 'darp' iddiasına yanıt yok
Merve Çağıran: Yuva yıktığım filan yok

Merve Çağıran: Yuva yıktığım filan yok

Sıradaki Haber