'Survivor sonrası hayatımda çok şey değişti'

Yunus Emre Özden, akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte geldiği AVM’de yaklaşık iki saat kaldı.

Aracını beklediği sırada kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Özden, geçtiğimiz günlerde modellik yapmasıyla ilgili olarak, "Daha önce de modellik yaptığımı beni tanıyan herkes biliyor. Kapadokya’ya Tolga Çam’ın katalog çekimine gittim. Yalnız 'Survivor' yarışmasından sonra hayatımda bir çok şey değişti diyebilirim" şeklinde konuştu.