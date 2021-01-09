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09.01.2021 - 19:09 |

Survivor Steve kimdir, nereli? Survivor Steve Salam kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor Steven'in hayatı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Lise ve üniversiteyi Türkiye'de okuyan Stevem Salam, Survivor'ın Gönüllüler takımında yarışacak. Peki Survivor Steve kimdir? İşte Survivor 2021 yarışmasıcı Steven Salam'ın hayatı...

Survivor Steve kimdir, nereli? Survivor Steve Salam kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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Survivor Steve kimdir? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'nin yeni sezonu bu akşam başlıyor. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı Survivor programının yarışmacılarının hayatları merak ediliyor. Peki Survivor Steven Salam kimdir?

SURVIVOR STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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