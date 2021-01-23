TV8 kanalının her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da yarışmacılar, izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Kimi yarışmacının yaşı merak edilirken kimi yarışmacının mesleği merak ediliyor. Aynı zamanda memleketleri de merak konusu olan yarışmacıların bir bir biyografileri araştırılıyor. Bu isimlerden biri de Steven Salam. Peki Survivor Steven kim, nereli? Survivor Steven'ın boyu ve yaşı kaç?

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Salam 2011 yılında Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Salam geçtiğimiz sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun oldu. Spor bilimleri fakültesinde futbol antrenörlüğü okuyan Salam amatör olarak futbol da oynadı. Geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen İzmir Karayollarıspor’da futbol oynayan Salam Survivor’da da şampiyonluk istediğini söylüyor.

SURVIVOR’A NEDEN KATILDI?

Steven salam Survivor’a katılmasındaki ilk nedenin Survivor’ı çok sevmesinin olduğunu belirtiyor. Steven Salam’ın ikinci nedeni ise oldukça ilgi çekici. Dünyaya geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki günlük hayatın Survivor yarışması ile benzediğini belirten Salam ada şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabileceğini söylüyor.

2016’DAN BERİ SURVIVOR’A BAŞVURUYOR

Survivor’da kendisini kanıtlayacağından emin olduğunu belirten Salam hız kuvvet ve çabukluk konularında kendisine güvendiğini belirtiyor. Survivor’da yarışmanın en büyük hayali olduğunu dile getiren Salam yarışmaya 4 yıldır aralıksız başvurduğunu da eklemeden edemiyor. “İnandığınız zaman başaramayacağınız bir şey yoktur” diyen Salam “İnşallah inandığım o şeye ulaşacağım” diyerek şampiyonluk yolundaki iddiasını da ortaya koyuyor…

STEVEN SALAM SOSYAL MEDYA HESABI VAR MI?



Survivor izleyicileri, 2021 Survivor yarışmacısı Steven Salam’ın sosyal medyasının olup olmadığını da aratıyor. Survivor’da şampiyon olmak istediğini dile getiren Survivor Steven’ın Instagram kullanıcı adı ‘steven_salam’dır. Başka bir kullanıcı adı olmadığını belirten Salam, Instagram’daki renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyor.

WAKANDA NEDİR? WAKANDA NEREDE?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam’ın, tanıtımda kullandığı ‘Wakanda Forever’ kelimeleri de pek çok kişi tarafından merak edildi. İnsanlar, ‘Wakanda nedir, Wakanda nerede, gerçek mi?’ gibi soruların yanıtlarını aradı. Wakanda, Amerikan çizgi roman şirketi Marvel tarafıntan yaratılan hayali bir ülkedir. Çizgi romanda Doğu Afrika'da yer aldığı bilinen Wakanda, 2018 yapımı Kara Panter filminde gündeme gelmiştir.