Survivor Uğurtan Dora kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Uğurtan Dora nereli, boyu - kilosu kaç?

Uğurtan Dora, Survivor 2021 yarışmasında gönüllüler takımında yarışıyor. Kullanıcılar tarafından Uğurtan Dora biyografisi, yaşı, boyu gibi detaylar sorgulanıyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Survivor Dora aslen nereli, kim?

SURVİVOR UĞURTAN DORA KİMDİR?

Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul’un Şişli'de dünyaya geldi. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. 2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu ve 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı.Yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.

SURVIVOR DORA NE İŞ YAPIYOR?

Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol aldı.

Birçok spor dalıyla ilgili olan Uğurtan Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness’la uğraştı. Öte yandan Dora’nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.

SURVIVOR UĞURTAN DORA INSTAGRAM HESABI

Instagram’da an itibarıyla 1500 takipçisi olan Survivor Uğurtan Dora, hesabını 'ugurtandora' kullanıcı adıyla kullanıyor.